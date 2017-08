Volgens Airwars, een ngo gespecialiseerd in onderzoek naar burgerslachtoffers van luchtaanvallen van de westerse coalitie in de strijd tegen IS, is de Belgische luchtmacht betrokken bij twee incidenten in Irak waarbij twee burgerslachtoffers vielen. Dat is een belangwekkende claim. Het zou voor het eerst zijn dat dit land gelinkt kan worden aan burgerslachtoffers in deze oorlog. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt geen weet te hebben van zulke incidenten. Hij houdt vast aan de officiële lijn dat de Belgische krijgsmacht het aantal burgerdoden op nul weet te houden. De Morgenheeft besloten toch te berichten over het onderzoek van Airwars, uiteraard met respect voor het wederhoor vanwege Defensie. We menen daar enkele goede redenen voor te hebben, die we graag open willen delen.