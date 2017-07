Het jaar van het bloedbad op Columbine High School en de dioxinecrisis in België. Zo herinneren we ons 1999. Maar het was ook het jaar waarin in Sudan een "transitmigrant" werd geboren. Zijn leven is nauwelijks zeventien jaar later alweer voorbij. Zijn toekomst werd aan het Brussels Noordstation verpletterd onder de wielen van een touringcar. De Sudanese jongeman had zich, zonder dat de chauffeur van de bus het vermoedde, verstopt. Hij hoopte op weg te zijn naar het buitenland, wellicht naar het Verenigd Koninkrijk. Omar, zoals mensenrechtenactiviste Betty Batoul hem op sociale media noemt, hoopte volgens haar op "een beetje menselijkheid". Bij leven lijkt hij dat niet te hebben gevonden. Aan de andere kant van het Kanaal zal hij het nooit meer kunnen vinden.