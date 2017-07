Hoe absurd is dat: de officiële onderhandelingen over de brexit zijn nog maar enkele uren gestart en je vindt niemand die nog voordelen ziet in de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Nog voor de gesprekken goed en wel begonnen zijn, waarschuwden zelfs eurosceptische Britse opiniemakers voor de negatieve gevolgen van een scheiding. Tientallen bedrijven en organisaties staan op het punt naar Dublin en andere Europese hoofdsteden te verhuizen, en dat dreigt in Londen tienduizenden jobs te kosten. Ook vrezen Britse luchtvaartmaatschappijen dat ze niet meer zullen kunnen genieten van de voordelen van het vrije Europese luchtverkeer en daardoor miljarden zullen verliezen. En door het ontslag uit het Euratom-agentschap geraken Britse ziekenhuizen moeilijker aan medische isotopen voor de behandeling van kanker.