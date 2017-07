Zou het dat zijn wat de Nederlandse historicus Jan Romein bedoelde, toen hij het had over de wet van de remmende voorsprong? Hij vroeg zich in de jaren dertig van vorige eeuw af waarom een stad als Londen nog altijd gaslantaarns had als straatverlichting. Terwijl andere steden al elektrische verlichting hadden. Het antwoord lag voor de hand: Londen was de eerste stad die op grote schaal straatverlichting invoerde. Op dat moment lag de keuze voor gas voor de hand. Andere steden volgden pas jaren later, toen elektriciteit furore maakte. En Londen bleef achter met een nog werkende maar compleet verouderde infrastructuur. Waar de rest op neerkeek. De wet van de remmende voorsprong dus. Of die van de stimulerende achterstand, als u het van de andere kant bekijkt.