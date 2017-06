Is Benoît Lutgen de Caesar die de Rubicon oversteekt om de gevestigde orde van de Franstalige politiek omver te werpen? Of de Brutus die Caesar Di Rupo eigenhandig een mes in de rug plant? Is de cdH-voorzitter een Waalse Macron die de vernieuwing van het politieke landschap inluidt? Of een Frank Underwood uit een Ardens House of Cards, die bereid is elke bondgenoot te slachtofferen voor het eigen overleven? Op zijn minst herinnert meneer Lutgen ons eraan dat om een Macron te worden je eerst moet durven een Underwood te zijn. Ook de echte Franse president heeft natuurlijk eerst zijn eigen partij en president in de rug moeten aanvallen, vooraleer hij zijn triomftocht kon inzetten. De vergelijking met de Franse politiek valt niet zomaar.