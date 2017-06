Het is een ploertenstreek die je normaal alleen in vertellingen van Roald Dahl verwacht. Kwaadwillige burgemeester stopt zichzelf en zijn vrienden nog wat extra centen toe, rechtstreeks uit de kas voor daklozenopvang. Maar dit is geen kinderboekenverhaal. Het is de brutale werkelijkheid van de Parti Socialiste in Brussel. Met elke nieuwe onthulling worden de feiten nog weerzinwekkender. Uit het rapport over het bestuur bij daklozenopvang Samusocial blijkt dat burgemeester Yvan Mayeur en zijn beschermelinge Pascale Peraïta een paar jaar geleden het systeem van royale zitpenningen op het eigen lijf hebben laten ontwerpen, van zodra ze hun vaste vergoeding bij de vzw dienden in te leveren. Het was hen dus blijkbaar echt wel om die extra centen te doen. Dat is geen normvervaging meer.