Standbeeld voor Audrey Hepburn in Elsene

Hollywood-legende Audrey Hepburn krijgt een standbeeld in haar geboortegemeente Elsene, op de oude Solvay-site. Dat heeft haar zoon gezegd in de krant La Capitale. Hepburn werd in 1929 geboren in de Keienveldstraat in Elsene, als Audrey Kathleen van Heemstra Hepburn-Ruston, als dochter van een Engelse bankier en een Nederlandse aristocrate. Aan haar geboortehuis, nummer 48, hangt nu een gedenkplaat. Later verhuisde het gezin enkele keren binnen het Brusselse. Audrey Hepburn zou in België blijven wonen tot in 1935.