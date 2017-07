Standard moet oorlogsmachine worden

Standard keert onder Ricardo Sá Pinto terug naar zijn roots. De Portugese coach heeft het niet voor bruggetjes, overstapjes of andere frivoliteitjes. Het voetbal was slechts met vlagen te genieten, maar strijden deden de spelers weer met hart en ziel. Een wereld van verschil met vorig seizoen. De vroege tegentreffer van Drazic had voor dat elftal meteen de knock-outpunch betekend. Nu sloeg het meteen terug via Sá. Invaller Renaud Emond onderstreepte dat gevoel. "Vorig jaar zaten we in een negatieve spiraal. We zouden die wedstrijd hier sowieso verloren hebben. Nu leeft er een andere mentaliteit in de groep.