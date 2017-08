Standard huurt verloren zoon Cavanda voor één seizoen

Standard zet zijn charmeoffensief richting supporters verder. De Rouches halen Luis Pedro Cavanda (26) terug naar België. De rechtsachter, die in de jeugd ook al voor Standard speelde, wordt voor één seizoen gehuurd van het Turkse Galatasaray. Cavanda verliet Sclessin in 2007 voor een avontuur in Italië bij Lazio Roma. Bij de Romeinen debuteerde hij in 2010 in de Serie A. Nadat hij werd verhuurd aan toenmalige tweedeklassers Torino en Bari kreeg de tweevoudige Rode Duivel steeds vaker zijn kans bij Lazio, waarmee hij in 2013 de Coppa Italia won. Cavanda koos in de zomer van 2015 voor een nieuwe uitdaging bij het Turkse Trabzonspor. Na één jaar trok hij naar topclub Galatasaray, maar daar kon hij niet doorbreken. Vorig seizoen stond hij slechts drie keer in de basis.