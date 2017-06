Standard gaat in zee met Sá Pinto

Na een speurtocht van twee maanden heeft Standard de opvolger van Aleksandar Jankovic te pakken. Ricardo Sá Pinto (44) strijkt vandaag opnieuw op Sclessin neer en zet zijn krabbel onder een contract voor één seizoen met optie op een tweede. De Portugees verbrak zijn contract bij het Griekse Atromitos om naar Standard terug te keren. In het seizoen 2006-2007 sloot hij zijn spelerscarrière af op Sclessin. Het had de voorbije weken veel weg van een afvallingsrace. Sergio Conceiçao was de eerste trainer waar Standard zijn zinnen op zette. Later volgden onder meer Pascal Dupraz, Rémi Garde en Sabri Lamouchi.