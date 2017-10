Stad Brussel opent opvang voor mensen in Maximiliaanpark

De migranten die nog verblijven in het Maximiliaanpark krijgen binnenkort opvang in Evere. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is daar niet mee gediend.

De stad Brussel stelt in Evere een gebouw ter beschikking van enkele ngo's, onder wie Dokters van de Wereld, om de mensen die nog in het Maximiliaanpark vertoeven een bed en eten aan te bieden. Dat heeft de Brusselse schepen Karine Lalieux (PS) aangekondigd op de Brusselse zender BX1. "Dit is een beslissing van de burgemeester, gedragen door het hele schepencollege", bevestigt ze. "Maandag wordt de beslissing voorgesteld op de gemeenteraad, zodat de opvang zo snel mogelijk van start kan gaan." Voor Lalieux is het doel dubbel: "We tonen onze menselijkheid. De winter komt eraan, we kunnen geen mensen aan hun lot overlaten.