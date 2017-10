Spoorbaas wil NMBS terug naar essentie

Sophie Dutordoir stelt haar toekomstplannen voor de spoorwegen voor in de Kamer. Daarin grijpt ze terug naar de essentie van de NMBS. De flexibele ticketprijzen moeten wellicht nog even wachten.

Reizigers stipt, veilig en comfortabel vervoeren. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Spoorbaas Sophie Dutordoir wil dat reizigers beter en sneller worden geïnformeerd als hun trein stilstaat. In de stations moet de dienstregeling duidelijker worden aangegeven. En de NMBS moet de troeven die ze nu al heeft, zoals de stations in Brussel, beter uitspelen. Het zijn maar enkele prioriteiten die Dutordoir vandaag meebrengt naar de commissie Infrastructuur in het parlement. Daar kijken ze reikhalzend uit naar haar komst, want de voorbije maanden hulde de CEO zich in stilte. In tegenstelling tot haar voorganger Jo Cornu, die regelmatig tegen de schenen van politici en vakbonden schopte, koos Dutordoir tot nu toe voor een diplomatische aanpak.