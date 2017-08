Spierscheur velde Bolt in WK-finale

De fysieke problemen die Usain Bolt troffen tijdens zijn afscheidswedstrijd in Londen blijken erger dan gedacht. De Jamaicaanse topsprinter greep in de WK-finale van de 4x100 meter als slotloper al snel naar zijn linkerbovenbeen, moest de race staken en beleefde zo een trieste aftocht. De eerste diagnose luidde dat Bolt was getroffen door een kramp, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht een flinke spierscheur aan het licht. Bolt zette gisteren de MRI-foto op Twitter. "Helaas heb ik een scheur in mijn hamstring", schreef Bolt. "Voor het herstel staat drie maanden. Normaal openbaar ik mijn medisch rapport niet, maar nu hoorde ik mensen vraagtekens plaatsen of ik wel echt geblesseerd was. Ik heb mijn fans nooit bedrogen. Ik ga nu rusten en herstellen."