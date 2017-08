SPELEN MET VUUR

Trump dreigde dinsdag al met 'vuur en woede' als Pyongyang de VS blijft bedreigen. De oorlogstaal kwam er nadat Amerikaanse media berichtten over een rapport van de militaire inlichtingendienst. Daarin staat dat Noord-Korea kleine kernkoppen op langeafstandsraketten kan plaatsen. In Noord-Korea zijn de woorden in ieder geval zeer serieus genomen. Kim Jong-un antwoordde met de niet mis te verstane vraag: "Trump, wilt u totale oorlog?" Waarop Trump niets aan de verbeelding overliet: "Het Amerikaanse nucleaire arsenaal is krachtiger dan ooit tevoren." Sico van der Meer, onderzoeker aan het Clingendael Instituut, vraagt zich af waar die nieuwe informatie plots vandaan komt.