Spanje probeert puzzel van netwerk te leggen

Politiechef Josep Lluis Trapero zei zondag dat ze nu zeker weten wie de chauffeur was van het busje dat in Barcelona met grote vaart op voetgangers is ingereden, maar hij weigerde zijn naam te noemen. De chauffeur is de enige verdachte die nog voortvluchtig is, en de politie kon niet uitsluiten dat hij naar Frankrijk is gegaan. Het is vreemd dat Trapero de naam wil stilhouden, want de politie had eerder bevestigd dat er een klopjacht gaande is op de 22-jarige Younes Abouyaacoub, die door de Spaanse media is geïdentificeerd als de chauffeur.