Spaarpotje in de zon is nog lang niet leeg

Van Panama en de Kaaimaneilanden, over Luxemburg en Zwitserland, tot de Britse kanaaleilanden Guernsey en Jersey of Hong Kong. Wie weinig belasting op zijn vermogen wil betalen, brengt zijn geld maar al te vaak onder in het buitenland. Vaak is het op het randje van wat nog legaal is, soms er ver over. Altijd slaat het een gat in de overheidskas in het thuisland. In 2007 circuleerde bijna 82,3 miljard dollar van het vermogen van de Belgen in een of ander belastingparadijs. Dat is net geen 70 miljard euro, wat overeenkomt met 17,4 procent van het bruto nationaal product (bnp).