Sp.a: 'Pensioenen zijn nog altijd onrechtvaardig'

Caroline en Virginie, twee vriendinnen uit Henegouwen, werden in april beroemd toen ze hun pensioen lieten berekenen. Virginie (61), die een leven lang had gewerkt als zelfstandige, kreeg een lager pensioen dan Caroline, die 33 jaar werkloos was. Onrechtvaardig, zo reageerde de regering-Michel. Zij beloofde plechtig om dergelijke situaties aan te pakken. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) gaf gisteren in de commissie Sociale Zaken uitleg over een wetsontwerp dat langer werken moet aanmoedigen. Mensen die meer dan 45 jaar werken, krijgen tot nu toe slechts een pensioen voor maximaal 45 jaar. Dankzij een nieuwe regeling voor het doorbreken van de 'eenheid van loopbaan' worden zij voor hun extra jaren toch beloond.