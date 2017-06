Sp.a eist alle betalingen stop te zetten: 'Tijd van praten is voorbij'

Stoppen met het betalen van alle zitpenningen en vergoedingen in het kluwen van vzw's en bestuursstructuren in Brussel tot het onderzoek van de Brusselse parlementaire commissie afgerond is. Die eis zal de sp.a maandag aan al haar verkozenen in het Brussels Gewest overmaken, om het in elk van de 19 gemeenten ter stemming te brengen. Sp.a-voorzitter John Crombez bevestigt de nakende eis van zo'n 'bewarende maatregel': "Elke dag komt er een paar 100.000 euro bij, in vzw's waar niemand precies van wist dat er een besloten bureau boven op de raad van bestuur bestond en dat de vergoedingen zo hoog waren. Dat moet stoppen. Of we moeten er toch tenminste over waken dat het belastinggeld niet langer naar buiten rolt, vóór alle onderzoeken - van de stad Brussel zelf, van de parlementaire onderzoekscommissie en van het parket - afgerond zijn."