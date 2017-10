Soundtracks en STUFF.

STUFF. balanceert vanavond op het ragfijne koord tussen sciencefiction, drama en horror. In de Vooruit vertalen deze avontuurlijke avant-gardisten de muziek van Howard Shore, huiscomponist van David Cronenberg. Verwacht dat de poort naar een nieuwe dimensie elk ogenblik kan opengaan.

Eerlijk? Wij voelen ons horrorhart nu al een tel overslaan. De Canadese filmregisseur David Cronenberg laat zich voorstaan op een oeuvre dat bestaat uit een viscerale melange van body horror, sciencefiction, psychologische thriller en zwarte komedie. Als u het al intens vond dat James Woods in een tv werd gezogen in Videodrome, weet dan dat u best de borst nat maakt voor het filmconcert van STUFF. Al wekenlang kijkt de groep zelf ook enorm uit naar dit unieke optreden. Niet alleen omdat Andrew Claes (saxofonist en Electronic Wind Instrument bij STUFF.) grote fan is van Cronenbergs adaptie van Naked Lunch, maar ook omdat freejazzlegende Ornette Coleman in die film te horen is.