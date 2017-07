Soms moet je tevreden zijn met weinig

De top eindigde zaterdagmiddag met een aantal compromissen - zoals een akkoord over de vrijhandel - en met de officiële bezegeling van onenigheid. Zo was Donald Trump niet te vermurwen wat betreft het klimaatverdrag van Parijs. Dat nu ook Turkije dreigt niet te tekenen, wist Merkel tijdens haar speech nog niet. Het akkoord van de andere achttien landen in Hamburg was vooral een bevestiging van het doel van Parijs: niet meer dan twee graden opwarming van de aarde ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.