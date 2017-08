Somers & Naciri Shokshaka of de geur van spek

"Als je op de Westerse manier kookt, dan kan je het appartement morgen bezichtigen." Zo stond het letterlijk in een Engelstalige e-mail gericht aan de jonge expat Maysaa Munaf die al een tijdje op zoek was naar een nieuw appartement in Amsterdam. Na de felle reacties en internationale verontwaardiging, trok het verhuurbedrijf gelukkig haar woorden terug. "We hadden moeten zeggen dat het appartement niet geschikt is voor 'intensief koken met te veel geuren'", klonk het sussend. Nu ja, bij de woorden 'intensief koken' haal ik me nogal uiteenlopende beelden voor de geest. En bij 'te veel geuren' misschien nog net iets meer.