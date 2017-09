SOMA Antwerpen

Maison Bru. Domaine de Manville. Arsenic. Een restaurant in Colombia. Nuance. Silverspoon. Fleur de Sel. Sōma. Het lijken wel de omzwervingen van Odysseus. Voor Adriana Zafiris en Frederic Chastro is het de weg naar een eigen restaurant in Antwerpen, uitgestippeld door hun dubbele nationaliteiten: zij is Belgisch-Grieks, hij Frans-Colombiaans. Sōma is een quatre mains-restaurant voor 16 personen waar de chefs afwisselend de zaal intrekken. Op de kaart zien we bij de voor- (20 euro), hoofd- (30 euro) en nagerechten (10 euro) telkens vier keuzes staan. Nog voor we het menu uitgelezen krijgen, is er de frisse verschijning van Adriana. Ze vertelt opgewekt over de werkwijze - aan elk gerecht kookt ze samen met Frederic - en de filosofie van Sōma: "Hier kom je om te genieten met al je zintuigen."