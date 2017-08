Solange versus Strand of Oaks

"When you come down, I come up", zal Tim Showalter u vandaag misschien beloven op Pukkelpop. In de prachtsong 'Salt Brothers' vat de frontman van Strand of Oaks niet alleen uw murw gemoed samen na een eerste woelige woensdagnacht op de camping. Meteen geeft hij ook zijn eigenmission statement mee. Hoewel deze Indiana kid - de looks van een grizzly, het hart van een teddybeer - een kleinhandeltje drijft in sad songs, brengt hij die steeds met het vuur van een hoog oplaaiende woningbrand. Zijn liedjes over huwelijksproblemen, eenzaamheid en algemene malaise brengt hij als onvervalste rockhymnes, waarvan versterkers spontaan gaan smeulen. Een gewis hoogtepunt wordt vast weer 'JM'.