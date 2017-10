smeulend vuur

Blauwpleister, poutrel en keermuur, het zijn bouwtermen waar Kempenzoon Bartel Van Riet al lang niet meer van opkijkt. Voor hij zijn hemdsmouwen opstroopt voor het nieuwe seizoen van Ons Eerste Huis transformeerde hij de kasteelhoeve in Grobbendonk met zijn stralende echtgenote Dorien tot een gezellig café.

Indraaien aan het kapelletje!", mailt Bartel Van Riet ons een dag van tevoren. En maar goed ook, anders waren we gegarandeerd los voorbij de kasteelhoeve van Grobbendonk gevlamd. Tussen de mistige weilanden strekt zich het 14 hectare tellende kasteeldomein d'Ursel uit: van het kasteel zelf bleef niets overeind, enkel de kasteelhoeve bleef gespaard. Hier staat Bartel sinds deze zomer goedgeluimd achter de toog met zijn kersverse echtgenote Dorien Van de Water. Van zodra de deur openzwaait, worden we teruggekatapulteerd naar een herberg uit de vorige eeuw: in de hoek brandt een knetterend haardvuur, de wanden zijn behangen met oude schilderijtjes en opgezette fazanten, boven de deur hangt het portret van wijlen Boudewijn en Fabiola en aan de toog, waar een handvol buurtbewoners op leeftijd zitten te keuvelen, lezen we de spreuk da we ze nog lang meugen meugen.