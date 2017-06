Slapeloosheid zit niet alleen tussen je oren

Slapeloosheid moet zowat de meest voorkomende gezondheidsklacht zijn. En zelfs na een behandeling blijven mensen die er last van hebben, vaak worstelen met in slaap vallen of blijven. Een internationaal team onderzoekers geleid door experts van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) biedt hoop. Ze hebben genen ontdekt die aan de biologische basis van slapeloosheid liggen, zo melden ze in het wetenschappelijke blad Nature Genetics. Het team is ervan overtuigd dat de ontdekking aan de basis ligt van nieuwe behandelingen die echt de oorzaken kunnen aanpakken op het niveau van de communicatie tussen hersencellen en dat het probleem zo meer erkenning zal krijgen.