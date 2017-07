Slagveld zonder weerga

Wie is van rubber? Richie Porte misschien. Daniel Martin is het zeker. Hoe Martin in de afdaling van de Mont du Chat met ruim 70 km/u over Richie Porte dook en vol op een rotswand knalde: dat was een doodsmak. Martin raapte zijn fiets op en en stortte zich vervolgens weer in de diepte, om in deze negende etappe van de Tour nog gewoon negende te worden, op 1:15 van ritwinnaar Rigoberto Uran. Zijn helm was gebroken, dat wel.