SLACK Chouchou op werkvloer en in Silicon Valley

"Freek, het is misschien geen slecht idee om wat extra cijfermateriaal te bezorgen bij je stuk. Hoeveel man werkt er bij Slack Technology? Wat is het bedrijf nu waard?", stuurt de vormgever via het communicatieplatform Slack (een letterwoord dat staat voor Searchable Log of All Conversation and Knowledge). Als alles goed ging, vindt u bij dit stuk een kader met een reeks indrukwekkende cijfers over Slack Technologies. Het bedrijf dat zichzelf in 2013 voornam om communicatie op de werkvloer naar de 21ste eeuw te brengen.