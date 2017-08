Slachtoffer 9/11 na zestien jaar geïdentificeerd

Bijna zestien jaar na de aanslagen op de Twin Towers is een man geïdentificeerd. Dat berichtten Amerikaanse media. Nieuwe DNA-technologie maakte dit mogelijk. Het is de eerste identificatie sinds de technologie in 2015 werd geïntroduceerd. Die is meer verfijnd en test botfragmenten. In sommige gevallen wordt de technologie tien of meer keer getest op verwantschap. De man is het 1.641ste slachtoffer van de in totaal 2.753 doden dat werd vastgesteld. 1.112 slachtoffers zijn nog altijd niet geïdentificeerd. De identificatie van de slachtoffers verloopt moeizaam. Een forensisch team uit New York doet al zestien jaar onderzoek op 21.900 menselijke deeltjes die na de aanslag werden gevonden. De menselijke resten die het team onderzoekt, zijn sterk aangetast door onder meer de extreme hitte van de brand die ontstond na de aanslag.