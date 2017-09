Slachthuis Izegem opnieuw open

Het omstreden slachthuis in Izegem gaat onder streng toezicht weer open. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Het slachthuis van de groep Verbist kwam twee weken geleden onder vuur te liggen na een undercoverfilmpje van Animal Rights. Daarin was te zien dat runderen met stokken in een box werden gejaagd en elektrische schokken kregen. Ze konden ook zien hoe andere runderen bij hun poten werden opgehangen en de keel werden overgesneden. Het slachthuis moest sluiten en verloor in de dagen daarop 90 procent van zijn klanten. Het bedrijf nam ondertussen een heleboel maatregelen. Zo werd het personeelslid dat op de beelden te zien is ontslagen. Er mag ook enkel nog geslacht worden als er een verantwoordelijke van Dierenwelzijn bij is.