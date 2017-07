Skinny boys met flaporen zijn in de mode

In de Parijse shows waren magere mannen niet weg te denken uit het modebeeld voor de zomer van 2018. Onder meer de creaties van Rick Owens, Thom Browne, Namecheko, Gucci, Dior Homme en Burberry werden in Parijs door wel hele dunne mannen gedragen. Hoewel de discussie over het gewicht van vrouwelijke modellen regelmatig oplaait, lijken mannen hierdoor ongezien door de mazen van het modenet te glippen. "We zitten in een vibe waarin mode niet meer sexy is", verklaart Debuck.