Skimode in het straatbeeld

Nadat een lawine aan sportinvloeden sneakers en sportpulls de mode in loodste, is het niet onlogisch dat uiteindelijk ook ski- en sneeuwkledij zijn intrede in het straatbeeld doet. Haal je moonboots maar weer van zolder!

Hop, hop, met die broek

'Stirrup pants', of vrij vertaald stijgbeugelbroeken, waren in de jaren 60 en 70 een onmisbaar onderdeel van een goede ski-outfit. Broeken bleven stevig zitten dankzij de 'fuseau', het lusje aan de broekspijp dat de hiel vasthield. In de jaren 80 en 90 was de broek populair in het straatbeeld, maar daarna werd het stil. Tot ontwerper Demna Gvasalia voor Balenciaga ging werken. Hij verraste en verstomde met zijn Oostblok-meets-eighties-mode met oversized jassen en ook... die goede oude stirrup legging waarvan het bandje nu onder een scherpe pump kwam te zitten.