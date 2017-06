Sjarapova trekt streep door grasseizoen

De dijblessure die Maria Sjarapova drie weken terug opliep in de tweede ronde van het toernooi van Rome blijkt ernstiger dan gedacht. De 30-jarige Russin moet passen voor het grasseizoen en plant een rentree op het hardcourttoernooi van Stanford (31 juli). Op de drie graveltoernooien die ze speelde won ze maar vijf matchen, waardoor ze het nummer 178 van de wereld is. Bovendien zorgde het debat over de wildcards die ze daarvoor kreeg voor heel wat heisa. Op Roland Garros en Wimbledon kreeg Sjarapova geen vrijkaart voor de hoofdtabel en nu komt de bal dus in het kamp van de US Open te liggen. Door haar genoodzaakte pauze de volgende weken kan de Russin haar ranking immers niet verbeteren waardoor ze ook in New York langs de kwalificaties zal moeten.