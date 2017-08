Simone van Saarloos

►27 jaar, geboren in Summit (VS). Groeide op in Nederland ►studeerde filosofie en literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en de New School in New York ►in 2013 columnist bij NRC Handelsblad en later bij nrc.next, schrijft ook voor de Volkskrant ►publiceerde in 2015 het pamflet Het monogame drama ►debuteerde in 2016 als romancier met De vrouw die ►in 2015 de jongste gast ooit in het tv-programma Zomergasten ►stond in 2016 op de lijst van Artikel 1, de partij van Sylvana Simons