Shoppingbussen zorgen voor ruzie in Brussel

Minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) verzet zich tegen een gratis shoppingbusdienst die de Stad Brussel wil inleggen, bijna identiek aan een plan van de MIVB. De Stad Brussel had samen met sponsor ING België dinsdag een persconferentie gepland over drie elektrische bussen die boven- en benedenstad voortaan gratis met elkaar zouden verbinden. Shoppers zouden zo "het diverse aanbod van winkels in het stadscentrum kunnen ontdekken". In de zomersoldenperiode in 2016 liet Lemesre al eens (niet-elektrische) bussen uitrukken op dezelfde route. Maar dat was buiten minister Smet gerekend. "Er zijn een aantal juridische zaken die moeten uitgeklaard worden, daarom hebben we de Stad gevraagd de persconferentie uit te stellen", bevestigt Smets woordvoerder Mathias Dobbels. "Onze juristen zitten nu samen met die van de Stad om te bekijken hoe die kunnen opgelost worden."