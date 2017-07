Serneels blijft bondscoach van Red Flames

Goed nieuws voor het Belgische vrouwenvoetbal: bondscoach Ives Serneels (44) blijft aan boord. "Voor het EK was er interesse", verklaarde Serneels bij thuiskomst in Tubeke. "Toen heb ik overlegd met de directie van de KBVB en hebben we samen de beslissing genomen om door te gaan. Zelfs als we nul punten hadden gepakt, was ik gebleven." Serneels zal richting het WK 2019 wel geen beroep meer kunnen doen op assistente Tamara Cassimon. Zij gaat bij de nationale jeugd aan de slag. "Alleen zo kunnen we doorstoten naar de top twaalf van Europa", besloot Serneels.