Sequel met ballen als het Atomium

Toen we na de persvisie van Blade Runner 2049weer buiten stapten uit het Kinepolis-complex op de Heizel, stonden we plots oog in oog met het Atomium, en konden we maar één ding denken: de ballen van Denis Villeneuve (Arrival) zijn verdorie nog groter dan die van het Brusselse monument. Want één ding is zeker: niet iedereen gaat deze film kunnen smaken. Blade Runner 2049, dat zich dertig jaar na de eighties-klassieker van Ridley Scott afspeelt, zwicht niet voor de commerciële druk die het reusachtige budget van bijna 160 miljoen euro met zich meebrengt.