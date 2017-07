Separatisten roepen 'Klein Rusland' uit

Pro-Russische separatisten willen de staat 'Malorossija' uitroepen, wat zich vertaalt als 'Klein Rusland'. De staat zal zich bevinden in het oosten van Oekraïne en zal de gebieden Donetsk en Loehansk beslaan. Deze gebieden verklaarden zich eerder autonoom. "De overheid van Oekraïne heeft bewezen een 'failed state' te zijn", zeggen de separatisten in een verklaring, waarover het rebellenagentschap Donetsk News Agency bericht. Oekraïne heeft "zijn huidige en toekomstige incapaciteit om vrede en welvaart te leveren aan de inwoners", luidt het nog. Aanleiding tot het conflict was de afzetting van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj drie jaar geleden. De bevolking eiste toen via massale protesten meer toenadering tot het Westen. De Verenigde Naties schatten dat er door geweld in de afgelopen jaren al ruim tienduizend doden vielen in het land.