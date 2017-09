Secure Goffin bereikt vierde halve finale van 2017

David Goffin (ATP 12) heeft zich op de Shenzhen Open in China vrij makkelijk geplaatst voor de halve finale. Het werd 6-2, 6-3 tegen Donald Young (ATP 61). Onze landgenoot had, op één minder servicegame in de tweede set na, voortdurend de controle over de match. Met dank ook aan de negen dubbele fouten van de Amerikaan. "Ik voelde me van bij de start goed", zei Goffin. "Mijn eerste match hier was moeilijk, maar nu ben ik aangepast aan de vochtige omstandigheden. Mijn benenspel stond veel beter op punt en samen met mijn opslag waren dat de zaken waarop ik wilde focussen. Dat is erg goed gelukt en daarom dat ik ook een goede wedstrijd speelde." Bij de laatste vier ontmoet het tweede reekshoofd Henri Laaksonen (ATP 107).