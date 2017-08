Sea Shepherd staakt strijd tegen Japanse walvisvaart

Kapitein Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd, maakte de beslissing bekend. "Japan gebruikt nu militaire observatietechnieken om de bewegingen van onze schepen per satelliet te volgen. Als ze weten waar onze schepen zich bevinden, is het wel heel makkelijk om ons te ontwijken." Sea Shepherd mist het geld en de technologie die de Japanners wel ter beschikking hebben. "We zullen een andere manier moeten vinden om met hen af te rekenen, en die zullen we vinden." Over die toekomstige aanpak liet hij zich niet uit.