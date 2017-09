Scoren voor Catalonië

Vorige week zaterdag. In het Montilivi-stadion in Girona. De spelers in de Catalaanse derby tussen de plaatselijke elf en FC Barcelona hadden nog vijf minuten voor ze het veld op moesten, maar het stadion ontplofte al een eerste keer. De speaker schreeuwde zijn keel schor: "We verwelkomen onze president van de Generalitat (de regionale regering van Catalonië, red.), Carles Puigdemont!" Het volk, 13.000 lokale en bezoekende fans, zette het Catalaans volkslied in. Twee dagen eerder had de Guardia Civil enkele Catalaanse politici onder huisarrest geplaatst en de macht over de lokale politie overgenomen.