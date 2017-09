Schrijvers willen niet verhuizen

Aanleiding voor het conflict is de voorgenomen verhuizing van de kinderboekenpoot van Querido naar het pand van WPG aan de Wibautstraat in Amsterdam. De redactie wil in het huidige pand blijven, waar ook de volwassen poot van Querido zit. Formeel zijn de twee Querido's twee aparte bedrijven, maar in de praktijk werken ze intensief samen. Auteurs als Guus Kuijer en Toon Tellegen publiceren hun kinderboeken bij Querido Kinderen (en dus bij WPG) en hun werk voor volwassenen bij Querido (en dus bij Singel Uitgeverijen, waarvan Querido onderdeel is).