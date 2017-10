Schrijven over Hugh Hefner als je nooit de pijp hebt gerookt, vergeet het

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en opiniemaker bij De Morgen. Zijn bijdrage verschijnt op zaterdag.

Eerst dacht ik, licht geïrriteerd, ik laat de commentaren bij Hugh Hefners overlijden aan me voorbijgaan. Maar over hem schrijven als je nooit de pijp hebt gerookt? Vergeet het. In 1953 verscheen het eerste nummer van Playboy. Hefner had het, pijp in de mondhoek, grotendeels aan zijn keukentafel ineengeknutseld. Datzelfde jaar, pijp in de aanslag, werd Paul Vanden Boeynants (VdB) in Brussel schepen van Handel en Stadseigendommen. En verscheen Casino Royale van Ian Flemming. De geheim agent die daarin opduikt, James Bond, moet geregeld bij de baas van MI6 op het matje. Toen was dat nog een man. Die nam bedachtzaam de pijp uit de mond alvorens hij Bond de levieten las.