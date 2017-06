Schrijfdromen

Om 2:45 ging de wekker, een tijdstip zo afschrikwekkend dat ik net zo goed niet naar bed had kunnen gaan. Daas, inwendig vloekend ook, waste ik het zweet van mijn lijf en sleepte mezelf naar de trein. (Ondertussen had ik kleren aangetrokken.) Pas daar, om precies te zijn in de zeventiende coupé, om half vier 's nachts, realiseerde ik me dat ik een nachtmerrie had gehad. Vandaar ook dat zweet, begreep ik nu. Vlak na de eerste uitvoerige controle op het vliegveld - dan moet je ook maar niet naar Israël gaan - kreeg de droom contouren. De contouren werden alsmaar scherper. Stemmen keerden terug, woorden, korte scènes. Binnen enkele minuten herinnerde ik me alles weer. Ja, dat was het. Ik had gedroomd dat ik een bedroevend slechte column had geschreven, jawel, in deze krant, op dit vertrouwde plekje.