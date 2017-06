Schoofs en Perbet naar uitgang

Je zult maar in de schoenen staan van Jérémy Perbet (32), tweevoudig topschutter in België, of Rob Schoofs (23), ex-aanvoerder van STVV. Straks mogen zij zowaar niet meer meetrainen met de grote jongens. Dit weekend kreeg het tweetal te horen dat ze in de B-kern terechtkomen, terwijl de rest van de spelersgroep - waar Vanhaezebrouck wel nog in gelooft - afreist naar de stage in Jupille. Dat Schoofs en Perbet in de oefenwedstrijden tegen JV De Pinte en Wetteren niet in actie kwamen, was al een teken aan de wand.