Scholen schieten als paddenstoelen uit de grond

Op 1 september 2014 opende in Londerzeel het splinternieuwe Gemeentelijk Technisch Instituut (GTIL) - acht werkplaatsklassen, een laboratorium voor wetenschappen, vier leslokalen voor algemene vakken, een sportzaal van 685 vierkante meter en een centrale ontmoetingsruimte met refter en open leercentrum voor 300 leerlingen. Zestien maanden had de bouw geduurd - wat een schijntje was van de vijftien jaar dat het dossier had aangesleept. Het GTIL was de eerste 'School van Morgen', het scholenbouwprogramma waarin de Vlaamse overheid samenwerkt met privépartners AG Real Estate en BNP Paribas Fortis.