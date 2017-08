Schimmelplaag in justitiepaleis van Brussel

De schimmelplaag in de kelders van het Brusselse gerechtsgebouw is al in januari vastgesteld. Toch werd ze pas bekend nadat Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, er zijn beklag over deed in de krant De Tijd. Hennart klaagt ondermeer over de "pingpong" met kilometers mails en brieven tussen de verschillende overheidsdiensten, zoals Justitie en de Regie der Gebouwen. Intussen heeft de schimmel de lokalen, waar de overtuigingsstukken zijn opgeslagen, aangetast. "Eind juni is er iemand gekomen om stalen te nemen, maar de vraag bleef onbeantwoord of de schimmel gevaarlijk is voor onze mensen", zegt de rechtbankvoorzitter in de krant. De Regie der Gebouwen zegt in een reactie de resultaten van dat onderzoek af te wachten.