Schauvliege zaait verwarring in bouw- en vastgoedsector

Volgens de Verenigde Eigenaars (VE) bepaalt de omzendbrief dat voor bouwgronden die niet gelegen zijn binnen stedelijke gebieden of geselecteerde kernen voorafgaand een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie uitgevoerd moet worden voor een nieuwe bouwproject gerealiseerd kan worden. Schauvlieges kabinet spreekt dat tegen: "Alleen wie extra natuur- of landbouwgebied wil aansnijden voor woningen of een bedrijf, moet vooraf aantonen dat er behoefte is aan die woningen en dat ze niet elders kunnen worden gerealiseerd." De Vlaamse Confederatie Bouw is niet gerustgesteld. "De omzendbrief heeft het wel degelijk over stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en woonconcentraties", zegt directeur Marc Dillen. "En een behoeftestudie is nodig als je bouwgrond daar niet in ligt.