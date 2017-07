Scaramucci kwam, zag... en werd ontslagen

Het nieuws kwam maandagmiddag naar buiten via The New York Timesen CNN, nog voordat er een officiële aankondiging was geweest. Daarmee duidt het ontslag op drie ontwikkelingen. Eén: de personele situatie in het Witte Huis is nog steeds chaotisch. Twee: Kelly laat zich vanaf zijn eerste dag gelden. Drie: met het ontslag van Reince Priebus vorige week is het lekken nog niet gestopt. Even na drie uur kwam er een bevestiging van het Witte Huis. "De heer Scaramucci vond het het beste om chef-staf John Kelly met een schone lei te laten beginnen en hem de gelegenheid te geven zijn eigen team op te zetten", zegt woordvoerder Sarah Huckabee Sanders in een verklaring.