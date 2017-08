Saudi-Arabië wil uw vakantieplek worden

Saudi-Arabië is van plan aan de Rode Zee een toeristisch project uit te bouwen van meer dan 30.000 vierkante kilometer. Bedoeling is een vijftigtal eilanden om te vormen tot een luxueuze vakantiebestemming, met stranden, slapende vulkanen, natuurschoon en snorkelen tussen koraalriffen. De Saudi's willen met de werken beginnen in het derde kwartaal van 2019 en eind 2022 de eerste fase van het project afronden. Het plan kadert in de inspanningen van kroonprins Mohammed bin Salman om de economie te hervormen, nu de olieprijzen sterk dalen. Saudi-Arabië is de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, maar de prijsdaling vorig jaar zadelde het koninkrijk op met een groot overheidstekort. Het project, met de werktitel Red Sea Project, moet meer dan 35.000 jobs opleveren en omgerekend 4 miljard dollar bijdragen aan het Saudische bbp.