Saudi-Arabië en bondgenoten zetten 'boycot' van Qatar door

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukri bevestigt in Caïro dat de 'boycot' van Doha voortgaat. Riyad en zijn bondgenoten betreuren "het negatieve antwoord" van de Golfstaat Qatar op hun eisen. "We nemen op het gepaste moment maatregelen", zei ook de chef van de Saudische diplomatie Adel al-Jubeir, na een vergadering over de crisis met zijn ambtgenoten uit Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. "Het toont de nalatigheid en het gebrek aan ernst in de aanpak van de wortels van het probleem", zo staat in een communiqué. Het kwartet heeft op 5 juni diplomatiek met Qatar gebroken en het emiraat geïsoleerd op beschuldiging van het financieren van terrorisme. In de nacht van dinsdag op woensdag liep een ultimatum aan Qatar af.